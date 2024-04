I fashion moments più virali della settimana

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 13 aprile 2024) Non importa il periodo, c’è sempre aria di novità e cambiamento nelsystem. Debutti in passerella, giri di poltrone dei direttori creativi, campagne moda sorprendenti per setting, protagonisti e ispirazione, sfilate e newssu Instagram e TikTok… Ecco gli hotdi questa. Addio a Roberto Cavalli «Caro Roberto, anche se non sei più qui con noi, so che il tuo spirito resterà sempre al mio fianco. È il più grande onoremia carriera poter creare per il brand che hai fondato con una visione e uno stile tanto forti». Così Fausto Puglisi, direttore creativo del brand Roberto Cavalli, ha detto addio al suo fondatore. Lo stilista è venuto a ...