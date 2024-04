Nella notte fra l'11 e il 12 marzo, Durante quello che è già stato definito da alcuni esperti l'attacco droni co più massiccio condotto dagli Ucraini dagli inizio della guerra, sono stati colpiti ... (liberoquotidiano)

Attacco Iran contro Israele, i corridoi in Giordania e Iraq e gli spazi aerei chiusi. La mappa - Lo ha indicato l'emittente Kan, precisando che lo spazio aereo resterà chiuso fino alle 7 (le 6 in Italia). Decine di droni iraniani sono stati avvistati sopra le province meridionali dell'Iraq in ...ilmattino

I droni a centinaia, i missili in sincrono, gli obiettivi: cosa sappiamo dell’attacco di Teheran a Israele - L’Iran ha lanciato un attacco a Israele nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile: oltre a centinaia di droni, secondo i media israeliani, sono coinvolti anche missili da crociera. Ecco cosa si s ...corriere

Ondate di droni e lanci di missili: la strategia dell'Iran contro Israele - Secondo gli esperti americani, i pasdaran potrebbero utilizzare i velivoli senza pilota per distrarre e saturare le difese aeree dello Stato ebraico, per poi lanciare missili veloci per colpire gli ob ...ilgiornale