I dossier e l' X file Quel filo rosso che lega Renzi | Consip e l' autogrill

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 aprile 2024) Il segreto di Stato sul caso, le nuove minacce di morte allo 007 e la pista di un nuovoaggio. Si configura sempre di più come una guerra tra spie la vicenda partita dell'incontro tra il numero due del Dis Marco Mancini e il leader di Italia Viva, Matteo23 dicembre 2020, quando il governo Conte rischiava di cadere proprio per mano del senatore di Rignano. Perché i nuovi risvolti di una storia rimasta oscura ma mai sopita, al punto che sono arrivatele rivelazioni del Giornale sui quesiti che avrebbero spinto l'allora capo del Dis Elisabetta Belloni a opporre il segreto di Stato, aprono scenari che legherebbero un sistema di spionaggio all'affare. Non a caso i protagonisti dell'incontro all'sono appunto Mancini, nel mirino dei suoi stessi ...