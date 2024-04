I dolori | la diagnosi | la consapevolezza | Martina e la convivenza con l’endometriosi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 13 aprile 2024) Marzo è stato il mese sulladel, una condizione che colpisce circa il 10% (190 milioni) di donne e ragazze in età riproduttiva in tutto il mondo. È una malattia cronica in cui il tessuto simil-endometriale cresce all’esterno dell’utero: ciò porta all’infiammazione e alla formazione di tessuto cicatriziale nella regione pelvica e in altre parti del corpo. E’ associata a dolore grave durante il ciclo mestruale, i rapporti sessuali, i movimenti intestinali e/o la minzione: può comportare dolore pelvico cronico, gonfiore addominale, nausea, affaticamento e talvolta depressione, ansia e infertilità. Attualmente non esiste una cura conosciuta pere il trattamento è solitamente mirato a controllare i sintomi. Questa patologia può iniziare al primo periodo mestruale di una persona e durare fino alla ...