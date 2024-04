I conti della Fermana La Lucchese si avvicina | Petrungaro ancora out

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) FERMO Il countdown verso la sfida che vale una stagione intera sial gong finale. Laha una delle ultimissime occasioni per risollevare un’annata storta. Al Bruno Recchioni arriva la: fischio d’inizio in programma domenica 14 alle ore 14. Ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per il match fondamentale., dal lato dei gialloblù, vale molto di più di semplici tre punti: può significare rivalsa, riscatto contro tutti quelli che davano la squadra per morta già a novembre. L’occasione è davanti, sta a loro sfruttarla e non gettarla. Per fare questo, mister Andrea Mosconi e il suo staff stanno preparando al meglio la partita. Buone notizie per il mister con qualche rientro importante. Come dicevamo nei giorni scorsi, Alessandro Eleuteri è verso la via del ...