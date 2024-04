I conti correnti? Al Nord rendono anche il triplo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 13 aprile 2024) L’Italia non è il Paese dei campanili solo per quanto riguarda specialità gastronomiche, competizione tra i singoli Comuni e specializzazione dei suoi distretti industriali, main banca. Perché tenere il denaro su un conto corrente in Alto Adige frutta ilrispetto a uno in Campania. Ma quanti soldi ci sono suidelle famiglie italiani dopo la stangata dell’inflazione? Alla fine del 2023, il saldo totale si fermava a 1.151 miliardi, in calo di 43,5 miliardi rispetto a un anno prima. Colpa certo del caro prezzi che ha costretto molti a intaccare i risparmi, mamerito del retail che è tornato a investire in Borsa alla ricerca di rendimenti più tondi. Magari tramite i fondi o sottoscrivendo una delle emissioni del Btp Valore del Tesoro: la prossima è in calendario dal 6 ...