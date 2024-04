Human Technopole | il traguardo I primi tre dottori di ricerca | Sfidiamo cancro e autismo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Lo sviluppo di nuovi algoritmi per la lotta contro il. Lo studio dell’impatto che ormoni e interferenti endocrini hanno sullo sviluppo del sistema nervoso umano, in relazione a patologie come il disturbo dello spettro autistico e l’attention deficit-hyperactivity disorder (Adhd). L’analisi computazionale applicata alla neurobiologia. Sono idee nate e trasformate in realtà nello, che ieri ha vissuto una tappa simbolica. L’istituto diper le scienze della vita, nel cuore di Mind, ha i suoigiovani scienziati laureatidi. Sono Alessandro Vinceti, Davide Castaldi e Marco Tullio Rigoli i tre giovani che hanno preso parte al programma di dottorato in systems medicine della Scuola Europea di Medicina Molecolare, ...