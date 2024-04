Hockey su pista Champions portoghese Fuori italiane e spagnole

(Di sabato 13 aprile 2024) Settimana molto importante per le coppe europee. InLeague si sono completati i quarti di finale: Benfica-Barcelos 1–5 (andata 2-4), Porto-Lodi 9–4 (4-1), Barça-Sporting 5-4 (1-4), Oliveirense-Trissino 8-5 (4-4).le semifinali, in programma l’11 maggio, saranno tutte portoghesi: Sporting-Porto e Barcelos-Oliveirense. Domenica 12 la finale. Si disputa a Igualada in Spagna la final four della Wse Cup: oggi le semifinali Sarzana-Igualada (ore 16) e Voltregà-Follonica (18.45); domani alle 12 la finale. Serie B girone D, 10a giornata: Prato-Grosseto 6-7, Spv-Cgc 6-2, Forte-Camaiore 10-3; riposava Castiglione. Classifica: Castiglione 21; Spv 16; Forte 15; Cgc, Grosseto e Camaiore 12; Prato 1.

Disco rosso per la Bdl Minimotor Correggio in A2: vince il Breganze 7 a 4 una gara che ha sempre visto in vantaggio i veneti: 3 a 2 all’intervallo con 2 reti di Caroli, poi sul 5 a 3 (Pedroni) e 5 a ... (sport.quotidiano)

Reto Suri: «Ho vissuto un sogno, mi ritiro senza rimpianti» - Dall'esordio con il Kloten al titolo con lo Zugo, dall'argento mondiale con la Nazionale ai due anni a Lugano: ripercorriamo la carriera del 35.enne ...cdt.ch

La regular season si chiude sabato con il big match tra Circolo Pattinatori Edilfox e Forte dei Marmi - Sabato sera alle 20,45, alla pista Mario Parri, cala il sipario sulla regular season del massimo campionato di Hockey, con il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox che, prima di pensare ai playoff ...grossetosport

Gli atleti di Osa on Ice hanno trasformato il palaghiaccio bormino nell’Isola che non c’è - Il palaghiaccio vestito a festa, diventa l’Isola che non c’è, nel saggio finale di un anno proficuo per gli atleti di Osa on Ice ...primalavaltellina