Hockey Sarzana svanisce il grande sogno in Ws Europe Cup

(Di sabato 13 aprile 2024)(La Spezia) 13 aprile 2024 - Niente da fare per l’Gamma Innovation. Ildi conquistare per la prima volta nella sua storia il prestigioso trofeoo è svanito nella gara di semifinale persa pesantemente contro i padroni di casa dell’Igualada. Gli spagnoli hanno giocato decisamente meglio anche se il punteggio di 8 a 1 è stato troppo severo per i rossoneri che sembravano comunque essere in partita nonostante lo svantaggio di 3 a 1 con il quale si è chiuso il primo tempo. L’unica rete per i sarzanesi è stata realizzata dal capitano Davide Borsi. Nella ripresa dopo una fiammata iniziale sarzanese gli spagnoli hanno preso il largo e domenica a mezzogiorno sono pronti per lottare per la WsCup. All’Gamma ...

