Hijra | esordio e trasformazione Ma il curry in polvere no!

(Di sabato 13 aprile 2024) Che io soffochi tra i monti di Belluno o che io anneghi nei bagni di sudore a Rawalpindi, nulla cambia. Due terremoti che continuano a spingermi di qua e di là. Mi studiano, servendosi di una lente che ingrandisce le mie diversità. Le indicano e mi gettano via, dall’altra parte. I miei due paesi sono le racchette e io la pallina. Sembrano entrambi non volermi.Saif ur Rehman Raja, “” (Fandango libri, 226 pp.) Saif ha undici anni quando arriva in Italia per la prima volta dal Pakistan, a Belluno. Viaggia solo, vola solo per ricongiungersi ai suoi genitori e ai suoi due fratelli più piccoli. Da due anni non li vede, è rimasto a casa con la nonna perché è il maggiore e i fratelli maggiori, gli hanno insegnato, devono sapersi sacrificare. La hostess che lo accompagna all’uscita è molto gentile ma è stranissima, ha la pelle chiara e la gonna con le calze nere. Per ...