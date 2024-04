Highlights Sinner-Tsitsipas 4-6 6-3 4-6 | semifinale Masters 1000 Montecarlo 2024 VIDEO

(Di sabato 13 aprile 2024) Ilcon glidi, incontro valevole per la primadeldi. Sconfitta che fa male, quella di Jannik, che perde al terzo set nella lotta contro il greco. L’azzurro si è trovato avanti di un break nel corso della terza frazione, ma un clamoroso errore arbitrale e i crampi permettono la rimonta a, che vola così in finale. LA FOTO DEL CLAMOROSO ERRORE ARBITRALE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI SportFace.

Sinner, come è cambiato in un anno per vincere contro Rune a Montecarlo - Nella scorsa edizione il cammino di Sinner sulla terra di Montecarlo si era fermato proprio in semifinale per mano di Holger Rune, che lo aveva destabilizzato con i suoi comportamenti. Ma la musica ad ...corriere