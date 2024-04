Highlights Pesaro-Pistoia 89-82 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Successo pesantissimo, in chiave salvezza, per, che passa in casa contro89-82. La squadra di Meo Sacchetti (9V-18P) continua nei tentativi di uscire dalla zona retrocessione e inanella la seconda vittoria consecutiva, dopo essere passata a Sassari domenica scorsa. Ora la salvezza dista una vittoria (Treviso con 10V-16P). Mazzola e Wright-Foreman combinano 33 punti (17+16). In doppia cifra anche McDuffie (11 punti+9 rimbalzi), Cinciarini (10+6+8) e Love (10 punti+ rimbalzi). SportFace.