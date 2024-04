Highlights e gol Newcastle-Tottenham 4-0 | Premier League 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Ilcone gol di4-0, match valido per il 33° turno della. A St.James’ Park i padroni di casa trovano una vittoria pesante in chiave Europa, con gli Spurs che invece crollano e incappano in una sonora sconfitta che rischia di avere importanti ripercussioni nella lotta per il quarto posto che garantisce la Championsnella prossima stagione. Di seguito le immagini salienti del match. GLISportFace.