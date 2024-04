Harry e Meghan rilanciano su Netflix con due nuove serie riguardanti lifestyle e polo

(Di sabato 13 aprile 2024) Tra un gossip e l'altro circa la loro relazione, il principee la consortel'attività di produttori televisivi dal rifugio dorato d'oltre Oceano. A conferma di una scelta di vita che resta per ora apparentemente solida, al di là dell'attesa corredata di gossip per la nuova vi

Manca sempre meno al ritorno del principe Harry a Londra , per la cerimonia dell’anniversario degli Invictus Games: Meghan lo raggiungerà? Nel frattempo, questo sembra un buon momento per continuare ... (velvetgossip)

Harry e Meghan Markle tornano in pubblico dopo settimane. I duchi di Sussex hanno preso part a un match di polo organizzato dalla fondazione benefica del secondogenito di re Carlo: per l'occasione ... (fanpage)

Altro giro, altro business. Nonostante i flop collezionati negli ultimi tempi, su tutti quello del podcast cancellato in maniera clamorosa da Spotify (un progetto che sarebbe costato 20 milioni di ... (ilfattoquotidiano)

Harry e Meghan pronti a tornare su Netflix, iniziate le riprese: uno show di “cucina e giardinaggio” per lei, una serie sul Polo per lui - Altro giro, altro business. Nonostante i flop collezionati negli ultimi tempi, su tutti quello del podcast cancellato in maniera clamorosa da Spotify (un progetto che sarebbe costato 20 milioni di dol ...ilfattoquotidiano

Meghan Markle e Harry: il ritorno in pubblico è in bianco (con i gioielli da 35mila euro) - Harry e Meghan Markle tornano in pubblico dopo settimane. I duchi di Sussex hanno preso part a un match di polo organizzato dalla fondazione benefica del ...fanpage

Harry e Meghan, il bacio al torneo di polo: cosa si nasconde dietro le nuove e controllatissime apparizioni pubbliche - Lei avvolta in un meraviglioso abito color crema, lui in completino da polo e raggiante, appena smontato da cavallo, vincitore di un torneo di beneficenza. Ha fatto il pieno di ...ilmessaggero