Harry e Meghan pronti a tornare su Netflix | iniziate le riprese | uno show di “cucina e giardinaggio” per lei | una serie sul Polo per lui

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Altro giro, altro business. Nonostante i flop collezionati negli ultimi tempi, su tutti quello del podcast cancellato in maniera clamorosa da Spotify (un progetto che sarebbe costato 20 milioni di dollari),d’Inghilterra eMarkle si confermano tanto bravi a frignare quando a fatturare. Ed ecco che all’orizzonte si stagliano due nuovi progetti che, almeno sulla carta, non hanno però lo stesso appeal mediatico che ebbe la docusui Sussex.evidentemente però continua a credere in loro, alla faccia di chi dava per imminente la rottura del contratto con il colosso dello streaming, che dovrebbe invece arrivare fino al termine naturale, previsto nel 2025. Il brand evidentemente ancora paga e dunque è stata annunciata l’uscita nei prossimi mesi di due nuovi progetti che, per una volta, non dovrebbero ...