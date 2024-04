Harry e Meghan Markle | il bacio che scaccia ogni polemica | «Innamorati»

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 13 aprile 2024) Un momento nostalgico In un commovente ritorno al luglio 2018, il principehanno condiviso unappassionato durante la cerimonia di premiazione al Grand Champions Polo Club di Wellington, in Florida. L’evento, un torneo di beneficenza a sostegno dell’associazione Sentebale co-fondata dal Duca di Sussex, ha ricreato l’iconica scena di anni fa. Gesto simbolico Dopo la vittoria della squadra nel torneo,ha consegnato la coppa a suo marito, che aveva anche segnato un gol nella partita finale. In una toccante dimostrazione di affetto, che ricorda il loro precedente, la coppia ha condiviso un momento tenero davanti alle telecamere dei giornalisti. Sfidare le polemiche Il gesto affettuoso trae ...