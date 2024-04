HANNO CREATO UN PROFILO FALSO CON LE MIE FOTO | AZIONI PER IDENTIFICARE | SEGNALARE | BLOCCARE E DENUNCIARE

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di sabato 13 aprile 2024) In questo articolo ti sveliamo tutte leda seguire se scopri che è statouncon le tuee le immagini ti rendono riconoscibile. Ti spiegheremo comel’autore del, come segnalarlo, bloccarlo e come presentare una denuncia efficace. Prima di procedere è importante ricordare ai lettori che l’identità online al giorno d’oggi può essere facilmente manipolata e che se le immagini rubate ed utilizzate per ilfake non sono esattamente identiche alle nostre, ma sono state manipolate grazie all’intelligenza artificiale, e quindi sono un deepfake, è meglio approfondire la problematica leggendo anche un altro articolo che abbiamo pubblicato recentemente dal titolo: “DEEPFAKE : COSA ...