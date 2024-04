Hamas non finirà Gli esperti certi del destino dei terroristi palestinesi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 aprile 2024) Divisa e indebolita ma non sconfitta. Così apparea sei mesi dall'attacco a Israele del 7 ottobre, secondo l'analisi die fonti vicine al gruppo, che sottolineano come controlli de facto ancora grandi parti della Striscia di Gaza, tra cui quelle dove è concentrata la maggior parte della popolazione. Ricorda il 'Guardian' che nei giorni scorsi 'operativi' disono stati visti, armati di bastoni, controllare l'ordine a Khan Younis, la città nel sud della Striscia di Gaza da cui gli israeliani si sono ritirati nei giorni scorsi. E mercoledì hanno ripreso il lancio di razzi contro il sud di Israele. Se la leadership dell'organizzazione non è stata decapitata - con Yahya Sinwar ancora imprendibile - e buona parte dei tunnel resta intatta, quella che si sarebbe invece ridotta è la capacità di ...