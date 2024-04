Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di sabato 13 aprile 2024)live dellatraoggi, sabato 13 aprile A oltre sei mesi dagli attentati del 7 ottobre ine malgrado il parziale ritiro delle truppe delle Idf dal sud della Striscia, laa Gaza non si ferma: i morti superano ormai i 33.600 e sono oltre 76.200 i feriti. Proseguono le violenze anche in Cisgiordania, dove due presunti appartenenti a gruppi armati palestinesi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Ma è il pericolo di un allargamento del conflitto all’intera regione a tenere banco sull’agenda internazionale: negli ultimi giorni diversi Paesi, tra cui Russia, Francia, India, Australia e Stati Uniti, hanno consigliato ai propri cittadini di evitare viaggi in Medio Oriente. Per la Casa bianca infatti, un attacco dell’Iran contro ...

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di venerdì 12 aprile, in diretta. Usa: «Preoccupati dall’attività di Hezbollah in America Latina». Washington Post : « Israele si prepara a un attacco dell’Iran ... (corriere)

Diretta live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 13 aprile - A oltre sei mesi dagli attentati del 7 ottobre in Israele e malgrado il parziale ritiro delle truppe delle Idf dal sud della Striscia, la Guerra a Gaza non si ferma: i morti superano ormai i 33.600 e ...tpi

Israele, Wsj: Usa posizionano navi Guerra per difesa da Iran - Il Wall Street Journal riporta che gli Stati Uniti hanno spostato le navi da Guerra in posizione per proteggere non solo Israele ma le proprie forze in Medio Oriente, in mezzo alla crescente preoccupa ...ansa

Iran, il piano d'attacco: missili e cento droni. Israele attiva lo scudo e una portaerei Usa risale il Mar Rosso - L'attesa per la vendetta iraniana su Israele è stata un fiume di telefonate, incontri, avvertimenti e spostamenti tattici. Pedine di una scacchiera sempre più senza ...ilmessaggero