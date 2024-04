Guerra in Medioriente Iran attacca Israele con centinaia di droni e missili Decolla aereo Netanyahu Israele a intercetta droni su Siria e Giordania

(Di sabato 13 aprile 2024) L’ha confermato il sequestro da parte dei Pasdaran della nave Msc Aries, battente bandiera del Portogallo della compagnia “Zodiac Maritime” con sede a Londra di proprietà del miliardario israeliano Eyal Ofer, nello stretto di Hormuz. L’esercito e la polizia israeliani hanno annunciato che il ragazzino israeliano di 14 anni Binyamin Achimair scomparso da ieri in Cis“è stato ucciso in un attacco terroristico” e il suo corpo è stato trovato nell’area di Malachei HaShalom, da dove era sparito. Il ministero della Sanità a Gaza gestito da Hamas ha dichiarato oggi che almeno 33.686 persone sono state uccise nella Striscia negli oltre 6 mesi di

Caccia e batterie antiaeree: la notte di Guerra nei cieli contro gli sciami di Teheran - Si è aperto così il nuovo capitolo della “Guerra mondiale a pezzetti” che stiamo continuando ... trasformando i cieli di tutto il Medio Oriente nel teatro di una colossale battaglia. Per riuscirci ...repubblica

Guerra Iran-Israele, Teheran lancia droni e missili su Tel Aviv: in Medio Oriente è il punto di non ritorno - Droni e missili in arrivo su Israele. E’ partito l’attacco dell’Iran, annunciato dagli Stati Uniti nelle scorse ore, e ...ilriformista

MO: possibile attacco Iran a Israele stanotte, gli Usa schierano le navi - E, secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti starebbero già spostando diverse navi da Guerra per proteggere Israele e le forze americane nella regione del Medio Oriente da un possibile attacco ...metronews