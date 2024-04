Guarino | «Sassuolo-Inter | gara sporca Ecco cos’ha fatto la differenza»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024) Dopo la sconfitta di oggi in rimonta per 2-1 in, Ritaha commentato la prestazione delle nerazzurre ai canali ufficiali del club.– Ritacommenta con amarezzache aveva visto le nerazzurre andare in vantaggio, salvo poi farsi ribaltare nel risultato. Queste le parole del tecnico, che riassume così la prestazione delle sue ragazze: «Una partita complicata,, equilibrata nel primo tempo dove non riuscivamo a fare il nostro gioco. Nella ripresa entriamo bene, ci portiamo in vantaggio, ma non riusciamo a sfruttarlo e chiudere la partita nonostante le numerose occasioni da rete. Abbiamo dato coraggio alle avversarie che ci hanno ripreso. Laè ...