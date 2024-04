Guardiola | «Abbiamo lottato per essere qui I giocatori…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 13 aprile 2024) L’allenatore del Manchester Cityha voluto parlare del momento attuale della squadra inglese. Le dichiarazioni In conferenza stampa l’allenatore del Manchester Cityha voluto parlare così dei suoi giocatori nel momento attuale della stagione. Le parole riportate da Tuttomercatoweb. «Solo concetti legati alla formazione. Cosa facciamo, cosa devono fare, come difendiamo e come