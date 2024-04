Gruppo Terre Cevico Nuovo assetto in fiera | L’obiettivo per il 2025 è l’export in 100 Paesi

(Di sabato 13 aprile 2024) Paolo Galassi è direttore generale di, colosso cooperativo fondato nel 1963 che unisce 5000 famiglie di viticoltori, venti cantine, 7000 ettari di vigneto in tutta Italia. Il Vinitaly di quest’anno pone molta attenzione all’estero. Che obiettivi avete? "Quest’anno per la prima volta ci presenteremo al Vinitaly con uno stand unico che riuniscee le nostre 3 aziende controllate. Questa sinergia ci porterà ad avere inun afflusso ed una presenza di buyer internazionali provenienti da più di 60. Il percorso avviato in questi ultimi anni in ambito commerciale, ci ha portato ad essere presenti con i nostri vini, in oltre 80esteri. Al Vinitaly presenteremo a tutti i clienti le novità del 2024, nella speranza di poter allargare ...

