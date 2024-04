Grigliate | fritto di pesce e street food | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 13 aprile 2024) Spaziano framisto dile feste e lein programma neldal 12 al 14 aprile in. Siamo alla metà di aprile, le giornate si allungano e cominciano a esserci le prime kermesse gustose sul territorio. Ecco gli appuntamenti del week-end. Dal 12 al 14 aprile a Bagnatica si terrà l’iniziativa “Festival del porcel vsmisto di”. L’appuntamento è in via Portico, con area chiusa e riscaldata per accogliere tutti anche in caso di freddo e maltempo. Viene proposto un week-end all’insegna del gusto e del divertimento. Il menù spazia framisto di, salamelle, spiedini, casoncelli, fritti, ...