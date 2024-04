Granada – Alaves – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 13 aprile 2024) Il, minacciato dalla retrocessione, punta a porre fine a una serie di cinque sconfitte nella massima serie spagnola quando domenica 14 aprile pomeriggio continuerà la sua campagna nella Liga in casa dell’. La squadra di José Ramon Sandoval si trova al 19° posto in classifica, a 14 punti dal 17° posto del Celta Vigo, mentre l’occupa la 13° posizione, a sette punti dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio diè previsto alle 16:15 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlvanta un record di due vittorie, otto pareggi e 20 sconfitte nelle 30 partite di Liga disputate in questa stagione, che lo ha portato a occupare la 19ª posizione ...