Graduatorie GPS 2024 26 | nasce prima fascia ed motoria alla primaria Primo inghippo | le supplenze sostegno da graduatorie incrociate

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 13 aprile 2024)GPS/26: come già comunicato ai sindacati nellainformativa di febbraio, la BOZZA della nuova Ordinanza presenta una novità, la creazione delladi ed.ria (e secondadi istituto) in cui si potranno iscrivere gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, anche con riserva da sciogliere entro il 30 giugno. Gli unici a poter essere inseriti sono i candidati che hanno superato le prove del concorso ordinario DDG n. 1330/2023, in corso di svolgimento ma le cuidovrebbero essere prodotte nei tempi utili. L'articolo .