GPS docenti 2024 2026 | a giugno concludo un master | il punteggio potrò inserirlo in estate per la scelta delle preferenze? VIDEO

Venerdì 12 aprile alle 14:30 non perdere la nuova puntata di QUESTION TIME , la rubrica di consulenza dedicata al mondo della scuola, in diretta su Facebook e YouTube. L'articolo Domanda GPS 2024 , ... (orizzontescuola)

Aggiornamento GPS: la bozza in fase di approvazione, ecco i requisiti di accesso - GPS e ITP Lo stesso vale per i docenti di laboratorio noti come ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) Per la prima fascia GPS è necessaria labilitazione per seconda fascia GPS per è in possesso del ...informazionescuola

docenti specializzandi del Tfa sostegno contro l'eliminazione dell'art. 59: "È un nostro diritto non essere precari" - In piazza Italia il flash mob dei docenti specializzandi del Tfa sostegno di Foggia contro la mancata proroga dell'articolo 59. Ma un emendamento approvato in V Commissione potrebbe estendere la misur ...foggiatoday

Assunzioni docenti sostegno 2024, in arrivo immissione dalla prima fascia graduatorie Gps: ultime novità - Assunzioni docenti sostegno 2024, in arrivo immissione dalla prima fascia graduatorie Gps: ultime novità sul decreto Pnrr ...tag24