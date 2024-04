GP Americhe 2024 | Vinales | “La moto lavora bene | darò tutto anche nella sprint”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.33 Il grande deluso di queste qualifiche è Jorge Martin . Prima è caduto due volte nel corso del primo tentativo, poi non ha funzionato la scelta di ... (oasport)

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP delle Americhe 2024 , tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della ... (oasport)

“È bello essere in prima fila: sarà una sprint complicata ma ci proveremo, non ho nulla da perdere. Parto vicino a due grandi piloti come Vinales e Marquez. L’obiettivo è continuare a crescere, un ... (sportface)

Moto2, GP Americhe 2024: Foggia e Arbolino si piazzano in top 14 nella P2, record per Aldeguer - Due italiani centrano la Q2 al termine della P2 valida per il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto2. Il migliore del lotto in tal senso si è rivelato Dennis Fog ...oasport

MotoGp, Vinales si aggiudica la pole del Gran Premio delle Americhe - Maverick Vinales su Aprilia si è aggiudicato la pole position del Gp di Austin in Texas. Lo spagnolo partirà, quindi, in prima fila sia per la gara Sprint in programma questa sera che per il Gran Prem ...napolimagazine

