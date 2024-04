Golf | Max Homa | “Sono orgoglioso di quanto fatto Mi sono adattato a condizioni difficili”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Il primo Major stagionale è giunto a metà strada con le prime sentenze dovute al taglio del venerdì. Percorso dell’Augusta NationalClub reso ancor più insidioso dal vento che ha deciso di ergersi a protagonista di giornata. Ha saputo domarlo Maxsiglando un ottimo -1 che gli consente di raggiungere in vetta i connazionali Scottie Scheffler e Bryson De Chambeau. “dioggi. E’ stato piuttosto difficile, ma ho colpito bene la palla e gestito tutto in modo perfetto controllando pensieri, gioco ed aspettative”, commenta il trentaquattrenne di Scottsdale. L’americano comanda la leaderboard dell’Augusta Masters con il punteggio di -6, e questa sera ripartirà dalle 20.45 italiane in compagnia di DeChambeau. Nel secondo round ...