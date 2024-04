Golf | Augusta Masters 2024 | in tre al comando dopo il secondo giro | Tiger Woods supera il taglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) In archivio ildel ‘The, Major in corso di svolgimento all’National e finora caratterizzato dal vento. Non a caso i punteggi sono piuttosto alti tanto che appena in 14 sono riusciti a restare sotto il par. Tra questi c’è lo statunitense Scottie Scheffler, che condivide la vetta con i connazionali Max Homa e Bryson DeChambeau con il punteggio di -6. Insegue il danese Nicolai Højgaard, quarto a -4, che precede l’australiano Cameron Davis e lo statunitense Collin Morikawa, quinti a -3. Sorride anche, capace dire ile di farlo al 22° posto con lo score di -1. Tra le eliminazioni, invece, spicca quella di Viktor Hovland, protagonista di un incredibile +9 nel day 2. SportFace.