Gloria Gaynor | chi è l’ex marito Linwood Simon | “Lasciarlo è stato liberatorio”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 aprile 2024)è il managerdal quale ha divorziato nel 2005 dopo ventisei anni di matrimonio: la coppia non ha avuto figli. Stasera l’artista sarà ospite de I Migliori Anni, in onda a partire dalle 21:30 su Raiuno. Nata nel 1943,Fowles meglio conosciuta comedopo cinque album in studio, pubblica Love Tracks, dal quale è estratto I Will Survive, brano che le regala il successo mondiale . La canzone parla di una donna, lasciata di recente, che dichiara al suo ex di non avere più bisogno di lui e che, anzi, se la caverà benissimo da sola, con le sue sole forze e tutto il valore che è consapevole di avere.perchè ha lasciato ...