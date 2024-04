Gli USA vietano le importazioni di alluminio | rame e nichel dalla Russia

8.50 La Turchia ha nega to agli Stati Uniti il proprio spazio aereo per operazioni contro l'Iran. La presa di posizione di Ankara arriva dopo che Kuwait, Giordania e Qatar hanno nega to agli Stati ... (televideo.rai)

Gli equilibri mondiali tra superpotenze scricchiolano. Gli Stati Uniti hanno spostato le navi da guerra in posizione per proteggere Israele e le proprie forze nella regione, sperando di scongiurare ... (iltempo)

Per Lo Sport: tutte - Se non si prendono le dovute precauzioni, le spugne che si usano in doccia possono diventare dei ricettacoli di germi. Ecco cosa fare per curare bene l'igiene ...gazzetta

“Sotto l’acqua” cosa c’è Un libro e un’inchiesta importanti interrogano su purezza e conservazione - È la solita storia, spesso gli interessi dell'industria e delle multinazionali della chimica sacrificano la salute delle comunità ...ilfattoquotidiano

Seedorf e Aubameyang al Monza: tutto vero, ma erano i parenti dei campioni. Nel 2009 erano la squadra dei “fratelli di” in Serie C - C’è stata un’epoca in cui per molti club di prima fascia sarebbe stato un lusso mandare in campo contemporaneamente due talenti come Seedorf e Aubameyang. Figurarsi per una società che annaspava nelle ...ilfattoquotidiano