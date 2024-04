(Di sabato 13 aprile 2024) Gli Stati Uniti stanno spostandodaperin caso di attacco da parte dell'Iran. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. La mossa è stata decisa dopo un avvertimento da parte di una persona vicina alla leadership iraniana. La fonte, tuttavia, ha anche affermato che il regime di Teheran non ha ancora preso una decisione definitiva su quando e dove attaccare.

Decine di migliaia di persone sono state evacuate in Russia e almeno 100mila in Kazakhistan a causa dei nubifragi e delle conseguenti inondazioni causate dall'ingrossamento del fiume Ural , il terzo ... (fanpage)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di sabato 13 aprile, in diretta. Israele : «Colpite tre postazioni di lancio razzi a Gaza». nave attaccata nello Stretto di Hormuz (corriere)

'Gli Usa spostano navi da guerra per difendere Israele' - Gli Stati Uniti stanno spostando navi da guerra per difendere Israele in caso di attacco da parte dell'Iran. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. (ANSA) ...ansa

Usa, 'il nostro sostegno a Israele è incrollabile' - (ANSA) - WASHINGTON, 13 APR - Gli Stati Uniti assicurano ad Israele un 'sostegno incrollabile' dopo il sequestro di una nave da parte dell'Iran.notizie.tiscali

Israele: «Allerta totale per possibile attacco Iran». Aerei pronti a intervenire e scuole chiuse. Sequestata a Hormuz nave legata a Gerusalemme - Gli Stati Uniti si aspettano che l'Iran effettuerà "attacchi contro molteplici obiettivi all'interno di Israele" e che nell'operazione "potrebbero essere ...ilmessaggero