(Di sabato 13 aprile 2024) Ferma la presa di posizione da parte di Washington sull'attaccoianoscattato poco fa. “L'ha iniziato un attacco aereo. Il presidente Biden viene regolarmente aggiornato sulla situazione dalla sua squadra di sicurezza nazionale”, ha dichiarato la Casa Bianca, per poi aggiungere: “Il presidente Biden è stato chiaro: il nostro sostegno alla sicurezza diè inflessibile. Gli Stati Uniti staranno aldel popolo die sosterranno la sua difesaqueste minacce provenienti dall’”. In particolare, è attesa a breve una riunione tra lo stesso Joe Biden (che è appena rientrato a Washington), il capo del Pentagono, Lloyd Austin, il segretario di ...

WASHINGTON, 13 APR – Gli Stati Uniti stannospostando navi da guerra per difendere ISRAELE . Lo riferiscono fonti informate. L'articolo IRAN ATTACCA ISRAELE CON DECINE DRONI. GLI USA MUOVONO LE ... (caffeinamagazine)

alla fine il temuto attacco del L’Iran a Israele ha avuto inizio. Come hanno riferito media arabi, ma anche fonti americane e israeliane, Teheran ha inizialmente lanciato Decine di droni diretti in ... (thesocialpost)

L’Iran è di fatto in guerra con Israele. l’attacco annunciato contro lo Stato ebraico è Partito intorno alle 22, con il lancio di centinaia di droni , in ondate diverse. L’azione è stata confermata ... (lanotiziagiornale)

Attacco Iran, Israele attiva 5 scudi aerei e fa scattare l’emergenza - ROMA Chiudono tutte le scuole in Israele e decine di caccia si alzano in volo per pattugliare i cieli. Aspettando la rappresaglia iraniana, il premier israeliano Benjamin Netanyahu discute ...ilmessaggero

Gli Usa si schierano a fianco di Israele contro l'Iran - Ferma la presa di posizione da parte di Washington sull'attacco iraniano contro Israele scattato poco fa. “L'Iran ha iniziato un attacco aereo contro Israele. Il presidente Biden viene regolarmente ag ...panorama

