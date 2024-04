Gli studenti dell’I C Cesalpino accedono alle finali dei Campionati di Giochi Matematici della Bocconi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Arezzo, 13 aprile 2024 – Logica, intuizione e fantasia è lo slogan. Vuole comunicare con immediatezza che iInternazionali disono delle competizioni matematiche ma che, per affrontarle, non è necessaria la conoscenza di nessun teorema particolarmente impegnativo o di formule troppo complicate. Occorre invece la capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere; occorre soprattutto una voglia matta di giocare e di confrontarsi con se stessi e i compagni. Un gioco matematico è un modo appassionante di avvicinarsi alla matematica, di approfondirne alcuni aspetti per chi già guarda con interesse ai suoi contenuti e di scoprirla sotto una luce nuova per chi finora non aveva trovato ...