Gli avversari Pecchia sulle ali dell’entusiasmo | Pronti a regalare un sogno ai tifosi»

(Di sabato 13 aprile 2024) "Abbiamo la voglia diunai nostri. Il rapporto di unione e emozione che c’è stato fino adesso con la nostra gente dovrà continuare fino alla fine". Il tecnico del Parma Fabioha cavalcato l’onda dell’euforia palpabile che si respira nel capoluogo emiliano, cercando di tutelare la sua squadra dagli eccessi di tensione che il match odierno contro lo Spezia potrebbe ingenerare: "Sarà una partita da vivere come un privilegio – ha affermato – un match che tutti gli atleti vorrebbero giocare. L’entusiasmo va tenuto vivo ma anche la leggerezza". "Il lavoro va continuato ancora per un mese – ha continuato il tecnico dei ducali – c’è la voglia di meritarci la posizione di classifica, ma ciò richiede uno sforzo fisico e mentale che va vissuto con equilibrio e serenità"....

Nella prima parte di stagione la Castiglionese , prossima avversaria dei bianconeri, ha recitato il ruolo di protagonista, per poi perdere terreno giornata dopo giornata. E’ comunque squadra da ... (sport.quotidiano)

Certamente in una partita tanto equilibrata sette errori dalla lunetta pos sono avere un peso, eppure nella Effe che ha incassato il secondo ko consecutivo dopo quello occorso domenica ad ... (sport.quotidiano)

Sono ufficialmente iniziati i quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. In campo adesso si stanno sfidando Tsitsipas e Khachanov, ma una volta terminato questo match l’attenzione sarà tutta ... (calcioweb.eu)

Salernitana, le pagelle di CM: Candreva spiana la strada alla Lazio, Ikwuemesi è innocuo. - Lazio – Salernitana 4-1 Costil 5,5: poco esplosivo in tuffo: due dei tre gol della Lazio nel primo tempo non sembravano imparabili. Si riscatta parzialmente su L.calciomercato

avversari per una notte, amici per sempre: De Rossi e Florenzi uno contro l'altro in Milan-Roma - Quello tra Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi è un rapporto che ha saputo vincere le sfide del tempo e resistere malgrado tutto. Anche a tanti chilometri di.calciomercato

ALLEGRI, Abbiamo rischiato sì: ci sono anche gli avversari - Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, in sala stampa dall'Allianz Stadium parla così dopo Juventus-Fiorentina: Szczesny è un portiere sottovalutatofirenzeviola