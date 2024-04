Gli appalti? Sono legittimi e spesso indispensabili La versione di Maffè

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 13 aprile 2024) Suviana e non solo, gliveramente un errore? I giorni dopo l’esplosione della centrale idroelettrica di Bargi al lago di Suviana, il dibattito diventa politico e riaccende il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. “Gliper le opere infrastrutturali, se fatti a norma di legge,una prassi non solo legittima, ma in certi casi indispensabile per assicurare flessibilità organizzativa, presenza sul territorio di riferimento e accesso a competenze specialistiche”, sottolinea a Formiche.net l’economista della Bocconi e saggista, Carlo Alberto Carnevale. Per l’economista gliquindi “costituiscono una componente importante del mercato delle piccole e medie imprese locali. Chi pretende di addossare immediatamente responsabilità in caso di incidente, ...