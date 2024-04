Gli alibi di Rune | “L’ATP non mi ha dato tempo di riposare” E poi accusa gli arbitri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Holgernon si smentisce mai e continua a fare polemica dopo la sconfitta patita ieri pomeriggio contro Jannik Sinner ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista danese ha infatti risposto in maniera inacidita a un tweet delTour che conteneva il video di un micidiale vincente del fuoriclasse altoatesino, accompagnato dalla didascalia: “May the force be with you“, ovvero “Che la forza sia con te“, tra l’altro celebre frase della saga di Star Wars. Holgernon le ha mandate a dire e ha replicato stizzato al profilo social dell’Associazione dei Tennisti Professionisti, che regola il circuito internazionale: “Che cosa significa? Non mi avete messo nelle condizioni migliori: in priis ho dovuto giocare due partite il giorno prima e ho finito tardi, senza lasciarmi quasi nessundi ...