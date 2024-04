Gli abiti più romantici di questa Primavera

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 13 aprile 2024) Dolci tonalita?: azzurro, bianco e rosa, perimpreziositi da ruches, ricami e stampe (in prevalenza) floreali nelle collezioni-Estate 2024. Per completare il look dettagli re?tro, il cerchietto e le calze operate. Aria di: 5 outfit stilosi e originali da copiare X Gli outfit perfetti per cerimonie primaverili, dai ...