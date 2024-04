Giuseppe Garibaldi annuncia un evento da special guest | ecco dove incontrarlo

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di sabato 13 aprile 2024)torna in Calabria edunimperdibile con i suoi fan:dopo alcuni giorni di permanenza nella Capitale è rientrato nella sua bella Calabria. L’ex gieffino è alle prese con nuovi progetti ma non ha ancora svelato nessun dettaglio. I suoi fan sono in attesa di scopriree come potranno. L’ex gieffino non è riuscito a vincere l’ottava edizione nonostante il forte supporto dei fan però è entrato a tutti gli effetti nel cuore degli italiani. Perdomani, domenica 14 aprile sarà un giorno moltoe e sarà in veste da. LEGGI ...