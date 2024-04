Giuntoli | «Stiamo parlando con Manna per capire il suo percorso nel rispetto del club»

(Di sabato 13 aprile 2024) Prima del derby della Mole tra Torino e Juventus, il direttore dell’area tecnica juventina, Cristiano, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Allo stadio si nota l’assenza di Giovanni, prossimo direttore sportivo del Napoli.sulla sua assenza ha detto: «con lui, per cercare diil suoneldel nostro». Il futuro della sarà ancora con Massimiliano Allegri? La risposta di: «Siamo concentrati sul presente, a inizio anno ci siamo posti degli obiettivi e siamo in linea con quello che volevamo fare.lavorando per questo, a fine anno ci sarà modo e tempo diquale sarà il futuro della Juventus. Ci sederemo ...

Tutto pronto per Torino-Juve! Giuntoli: "Allegri Pianifichiamo futuro" | OneFootball - Tutto pronto per il Derby della Mole tra il Torino e la Juventus, big-match di questo sabato di Serie A. I granata cercano punti per continuare a sperare nelle posizioni europee; i bianconeri vogliono ...onefootball

TJ - Manna assente all'Olimpico. Il punto sulla situazione - Giovanni Manna non è presente oggi pomeriggio allo Stadio Olimpico Grande Torino. L'assenza del dirigente bianconero è collegata evidentemente alle indiscrezioni che lo vorrebbero ...tuttojuve

Giuntoli: "Lusingato da Elkann, parleremo con Allegri alla fine. Su Manna..." - Stiamo lavorando per questo, abbiamo valorizzato giovani e abbasto i costi. Allegri ha un altro anno di contratto. A fine anno ci metteremo seduti per parlare con lui". Giuntoli: "In linea con gli ...corrieredellosport