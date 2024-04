Giuntoli si confida sulla Juve con Fabiani, che spiattella tutto: “Angelo, non so se ce la faccio” - Il Ds della Lazio Angelo Fabiani ha svelato cosa gli ha detto Cristiano Giuntoli sulla Juventus: parole preoccupanti per i tifosi bianconeri ...fanpage

Massimo Pavan: "La Juventus confida molto in Giuntoli ma non sarà un mercato semplice..." - Massimo Pavan: "La Juventus confida molto in Cristiano Giuntoli ma non sarà un mercato semplice. I bianconeri dovranno rinforzare quasi tutti i reparti nella prossima sessione di ...tuttojuve

Allegri fiducia in Cambiaso per il derby - Massimiliano Allegri confida molto in Andrea Cambiaso per la sfida di domani contro il Torino. L'allenatore bianconero ha visto nell'ex Genoa, un calciatore capace di conquistare spazio ...tuttojuve