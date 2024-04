Giulini suona la carica | «Inter | saremo indomiti Uniti per Riva»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024) A margine di un evento alla Triennale di Milano, Tommasofa il punto – tra gli altri temi trattati – sul finale di stagione del Cagliari. Partendo proprio dalla gara di domani in programma contro l’a San Siro. COMBATTERE – Il Cagliari continua a lottare strenuamente per mantenere la Serie A, grazie anche a una serie di risultati positivi tra cui la vittoria per 2-1 sull’Atalanta. Tommasoparla proprio di questo obiettivo, che passerà anche da domani nella gara di San Siro contro l’. Sulla quale il presidente dei rossoblu si esprime in questo modo: «Dobbiamo combattere e soffrire ancora tanto per cercare di ottenere la salvezza. L’ambiente è compazzo come non mai, anche perché in questi anni Gigici haancora di più. Contro l’...