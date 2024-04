Giulia Vicini | la 20enne bergamasca trionfa al Campionato Mondiale della Pizza | “Un sogno che si avvera”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Bergamo, 13 aprile 2024 –fa il bis: lasale sul podio più alto per la categoriaClassica, al XXXIche si è tenuto a Parma dal 9 all’11 aprile. Al secondo postocategoria Nicolas Ribera, terzo Nicola Staropoli. E lavince per il secondo anno consecutivo, anche il premio sulla Sostenibilità - “Ladel cambiamento”, realizzato in collaborazione con la farina “Le 5 Stagioni” di Agugiaro & Figna Molini.Il primo posto sul podioLa classifica ...