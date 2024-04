Giro d’Italia 2024 | Biniam Girmay sarà al via della Corsa Rosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Un annuncio tutt’altro che scontato: alti e bassi nella stagione delle classiche di primavera, ma il riscatto è pronto nel Bel Paese.al via del, tornerà dopo due anni alla partenza. Grandi emozioni, positive e negative, nella prima partecipazione dell’eritreo nellaa tappe del Bel Paese: tantissimi piazzamenti, la stupenda vittoria di tappa a Jesi e poi la sfortuna del tappo di champagne finito in un occhio, che lo ha costretto al ritiro. L’obiettivo è quello di andarsi a riprender sicuramente un altro successo parziale, oltre che la possibilità di lottare anche per la Maglia Ciclamino, viste le sue doti da velocista. Le parole di Aike Visbeek, responsabile ...