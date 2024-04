Giornata della Terra 2024 | l’Italia si mobilita per la sostenibilità

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 13 aprile 2024) La, o Earth Day, è l'evento ambientale più grande del pianeta, un momento di unità globale per celebrare e proteggere la nostra casa comune. Nata nel 1970, questacoinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in 192 paesi, promuovendo la consapevolezza e l'azione per un futuro sostenibile. L'articolo .