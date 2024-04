Gioielli nascosti in un panino “strano” sventata nuova truffa dei finti Carabinieri

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 13 aprile 2024) Due donne provenienti da un insediamento di cittadini stranieri nel meridione sono state fermate daidi Sansepolcro dopo aver perpetrato unanel ravennate ai danni di una vedova ottantenne. Utilizzando l’inganno dei, avevano spaventato la vittima chiedendo una cauzione per liberare un figlio fittizio arrestato. L’autovettura a noleggio delletrici è stata segnalata e intercettata sulla E/45, dove è stata effettuata una perquisizione. In un calzino indossato da una delle donne sono stati trovati oltre 3.000 euro in banconote, mentre nell’auto è stato rinvenuto un cofanetto contenente, soprattutto collane in oro. Ma la sorpresa è arrivata in caserma: mentre letrici chiedevano di recuperare un ...