Gioca Jouer durante Live Autopsy | bufera sui social

(Di sabato 13 aprile 2024) Medici legali impegnati a ballare e a divertirsi sulle note del "" di Claudio Cecchetto, mentre si tagliano cadaveri e parti di essi. Fa molto discutere un video che in queste ore è diventato virale suinetwork in cui, sembraun corso nazionale della Società Italiana di Medicina Legale, si riconoscono professori di note università italiane impegnati a ballare, cantare e riprendere con il telefonino il conviviolo svolgimento di esami autoptici - propagandati sul web come un'innovativa sessione di "" - da parte di un gruppo di colleghi che si vedono nella medesima aula didattica e che paiono accennare a loro volta alcuni passi di danza. Il video è giunto sui dispositivi anche di numerosi medici legali di altre facoltà i quali ...

Pescara, professoressa aveva una relazione sessuale con una sua alunna di 14 anni: insegnante sospesa - Scoperta scioccante quella avvenuta ieri 12 aprile in una scuola di Pescara. Una professoressa aveva instaurato una relazione sessuale con una sua alunna di 14 anni. La 55enne è stata sospesa.tag24

Autopsia sulle note di "Gioca Jouer", medici legali cantano e ballano davanti al cadavere e il video finisce sui social: è bufera - Una sessione di "Live Autopsy" decisamente particolare fa scoppiare la polemica. I medici legali ripresi a cantare e ballare sulle note di "Gioca Jouer" di Claudio Cecchetto, mentre operano sul ...corriereadriatico

Su ogni litro di benzina 1,017 euro se ne vanno in tasse - (ANSA) - ROMA, 13 APR - In Italia per ogni litro di benzina acquistato oggi dagli automobilisti, 1,071 euro se ne vanno in tasse, una cifra pari al 56,4% del prezzo pagato alla pompa. Lo ricorda il Ce ...altoadige