Ginnastica ritmica | Italia sul podio! Le Farfalle risplendono sul podio e firmano il bis

(Di sabato 13 aprile 2024) Lehanno conquistato uno splendido secondo posto nel concorso generale a squadre che ha animato la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di. L’si è brillantemente distinta sulla pedana di Sòfia (Bulgaria), dove è riuscita a migliorare la terza piazza ottenuta poche settimane fa ad Atene. La nostra Nazionale ha commesso qualche imprecisione durante l’esercizio con i tre nastri e le due palle, ma ha comunque ottenuto il punteggio di 31.100 (16.100 la nota di partenza, 8.0 per il pannello A, 7.0 per l’esecuzione) ed è riuscita a difendere la piazza d’onore che aveva acquisito ieri sera al termine della prova con i cinque cerchi (37.050). Le ragazze della DT Emanuela Maccarani non sono riuscite a scatenarsi nel misto come hanno fatto la Bulgaria (33.250, addirittura 17.300 di D Score) ...