Gianluca Brioschi | manager italiano trovato senza vita in un hotel in Cina | mistero sulle cause «Morte inspiegabile»

Gianluca Brioschi, trovato morto in un hotel in Cina il manager padovano: «Inspiegabile» - A scoprire il corpo, venerdì mattina, sono stati due colleghi con i quali si trovava per la Fiera del ghiacci Un manager padovano di 54 anni, Gianluca Brioschi, responsabile acquisti della Arneg, ...leggo

